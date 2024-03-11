В ГД внесли проект о признании недействительным решения о передаче Крыма УССР

Идею об отмене решения 1954 года высказывал в беседе с RT и глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Вместе с этим другой депутат, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, выразил мнение, что Крым вновь вернулся в Россию и сегодня нет принципиальной необходимости отменять решения хрущёвского указа.