Литва предложила отменить красные линии по отправке войск на Украину

Министр подчеркнул, что поддерживает в этом вопросе президента Франции Эммануэля Макрона.
«Это правильное время для таких дискуссий. Начало переговоров позволит отбросить красные линии, которые мы сами для себя установили», — отметил он.
Ландсбергиса также спросили, какие срочные действия по поддержке Украины ЕС мог бы предпринять. По его словам, кроме поставок снарядов, это могла бы быть отправка войск для выполнения различных миссий на передовой.
По его словам, «если Россию не остановить, Украина будет вынуждена пойти на переговоры на невыгодных условиях». Ландсбергис также поддержал инициативу Чехии по закупке снарядов для Киева вне ЕС. Он отметил, что Литва будет участвовать во всех коалициях, «которые помогут Украине выиграть».
В конце февраля Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия «не выиграла эту войну». По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.
При этом власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных на Украину не идет. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус подчеркнули, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих в республику. Кроме того, глава немецкого правительства уточнил, что этого не собираются делать и страны НАТО в целом.
Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки «неких контингентов на Украину» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.