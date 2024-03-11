Лукашенко подписал Кодекс гражданского судопроизводства

МИНСК, 11 мар — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал в понедельник Кодекс гражданского судопроизводства, сообщили в пресс-службе президента.
Согласно документу, устанавливаются единые правила рассмотрения экономических и гражданских дел в судах.
«В этих целях определяются общие положения по рассмотрению соответствующих категорий дел: принципы судебной деятельности, подведомственность, права и обязанности участников процесса и другое», — говорится в сообщении.
Также документ закрепляет ряд новаций, которые призваны повысить эффективность гражданского судопроизводства. В частности, речь идет о цифровизации судебного процесса, в том числе применении электронных доказательств, введении института коллективных исков, упрощении судопроизводства.
Чтобы обеспечивать надлежащую защиту прав и законных интересов граждан и субъектов хозяйствования, предусмотрен переход всех судов к пересмотру судебных постановлений по трем инстанциям — апелляция, кассация и надзор.
Также расширяется использование внесудебных способов урегулирования споров — посредством медиации, переговоров и примирительной процедуры. Ожидается, что эти меры будут содействовать самостоятельному разрешению сторонами дела на взаимовыгодных условиях.
Кодекс вступит в действие с 1 января 2026 года.