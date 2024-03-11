Европе надо создать сильную оборону, а не полагаться на США, считает Швеция

Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции долгое время блокировалась Турцией и Венгрией. Анкара, в частности, выражала обеспокоенность в связи с поддержкой Швецией курдских группировок и ограничений на экспорт оружия. На саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, как утверждалось, учитывает все озабоченности Анкары, связанные борьбой с терроризмом и ограничениями на поставки оружия. Швеция также обязалась способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. В Венгрии, в свою очередь, обещали ратифицировать шведскую заявку после одобрения Турцией.