Европе надо создать сильную оборону, а не полагаться на США, считает Швеция

«Европейским странам НАТО необходимо создать достаточно сильную оборону, а не только надеяться на то, что США будут обеспечивать сильную оборону и платить за нее», — сказал Кристерссон в интервью изданию Politico.
Премьер Швеции также отметил, что Европе необходимо уменьшить свою зависимость от Китая в стратегических секторах, чтобы лучше соответствовать американскому подходу.
В понедельник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе был поднят флаг Швеции, что официально ознаменовало присоединение этой страны к блоку в качестве 32-го члена.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции долгое время блокировалась Турцией и Венгрией. Анкара, в частности, выражала обеспокоенность в связи с поддержкой Швецией курдских группировок и ограничений на экспорт оружия. На саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который, как утверждалось, учитывает все озабоченности Анкары, связанные борьбой с терроризмом и ограничениями на поставки оружия. Швеция также обязалась способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. В Венгрии, в свою очередь, обещали ратифицировать шведскую заявку после одобрения Турцией.
Турция окончательно ратифицировала шведскую заявку на вступление в НАТО 1 февраля этого года, Венгрия — 5 марта.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Президент России Владимир Путин ранее заявил о необходимости укрепить российскую военную группировку на западном направлении с учетом вступления в НАТО Швеции и Финляндии.
Председатель венгерской правой партии «Наша Родина», голосовавшей против ратификации шведской заявки, Ласло Тороцкаи заявлял РИА Новости, что прием в НАТО Швеции является провокацией, подливанием масла в огонь и шагом к Третьей мировой войне, а присутствие на голосовании в венгерском парламенте посла США — неприемлемый акт давления на суверенную страну.