КС признал законным переименование молдавского языка в официальных документах

«В своем решении № 36 от 2013 года суд сохранил преобладание названия “румынский язык” в Декларации независимости по над названием “молдавский язык” в ст. 13 Конституции. Позже в 2017 году в законопроекте о внесении поправок в ст. 13 Конституции суд постановил, что инициатива по внесению поправок эту статью не является ординарной инициативой по внесению поправок в Высший закон, это техническая правка, вытекающая из обязательства исполнения решения КС № 36 от 2013 года», — пояснила Маноле.