КС признал законным переименование молдавского языка в официальных документах

КИШИНЕВ, 11 мар — Sputnik. Конституционный суд (КС) Молдовы признал законной замену словосочетания «молдавский язык» на «румынский язык» во всем законодательстве, в том числе в Конституции. Об этом сообщила по итогам заседания председатель КС Домника Маноле.
По мнению судей, поправки в ст. 13 Конституции Молдовы о названии государственного языка — «технические» и были внесены в соответствии с предыдущими решениями Конституционного суда.
«В своем решении № 36 от 2013 года суд сохранил преобладание названия “румынский язык” в Декларации независимости по над названием “молдавский язык” в ст. 13 Конституции. Позже в 2017 году в законопроекте о внесении поправок в ст. 13 Конституции суд постановил, что инициатива по внесению поправок эту статью не является ординарной инициативой по внесению поправок в Высший закон, это техническая правка, вытекающая из обязательства исполнения решения КС № 36 от 2013 года», — пояснила Маноле.
По ее словам, в 2018 и 2021 году КС также рассматривал закон о функционировании языка и в своих решениях использовал название «румынский язык».