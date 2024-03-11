Лукашенко подписал Кодекс гражданского судопроизводства, вступающий с 2026 года

Говорится, что для того, чтобы обеспечить надлежащую защиту прав и законных интересов граждан и субъектов хозяйствования, предусматривается переход всех судов к пересмотру судебных постановлений по трем инстанциям (подразумеваются апелляция, кассация и надзор). Также одновременно будет расширено использование внесудебных способов урегулирования споров через переговоры, медиацию, примирительную процедуру.