Лукашенко подписал Кодекс гражданского судопроизводства, вступающий с 2026 года

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 марта 2024 года подписал Кодекс гражданского судопроизводства, который вступит в силу с 1 января 2026 года, проинформировали в пресс-службе президента.
Сообщается, что указанный документ призвал установить единые правила рассмотрения гражданских, а также экономических дел в судах. В данных целях будут определены общие положения, касающиеся рассмотрения соответствующих категорий дел. Речь идет про принципы судебной деятельности, права и обязанности участников процесса, подведомственность и так далее.
В пресс-службе заметили, что в Кодексе также закреплен ряд новаций, которые направлены на повышение эффективности гражданского судопроизводства. В числе их есть применение электронных доказательств и введение института коллективных исков. Также указаны упрощенное судопроизводство, дальнейшая цифровизация судебного процесса.
Говорится, что для того, чтобы обеспечить надлежащую защиту прав и законных интересов граждан и субъектов хозяйствования, предусматривается переход всех судов к пересмотру судебных постановлений по трем инстанциям (подразумеваются апелляция, кассация и надзор). Также одновременно будет расширено использование внесудебных способов урегулирования споров через переговоры, медиацию, примирительную процедуру.
«Данные меры призваны содействовать самостоятельному разрешению сторонами дела на взаимовыгодных условиях», — сказано в сообщении.
Уточняется, что Кодекс вступит в действие с 1 января 2026 года.