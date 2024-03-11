Путин назначил Булыгу новым замминистра обороны по обеспечению армии

До Андрея Булыги должность замминистра обороны по обеспечению армии занимал генерал-полковник Алексей Кузьменков. В апреле 2023 года Кузьменков сменил на этом посту генерал-полковника Михаила Мезинцева, работавшего в должности с 24 сентября 2022 года. До Мезинцева в течение 12 лет вопросы обеспечения курировал генерал армии Дмитрий Булгаков.