Путин назначил Булыгу новым замминистра обороны по обеспечению армии

Согласно информации на сайте Минобороны, Андрею Булыге 55 лет. Он проходил военную службу в Западной группе войск, Московском, Дальневосточном и Центральном военных округах, в департаменте планирования и координации материально-технического обеспечения. С марта 2018 года Булыга занимал должность заместителя командующего войсками Западного военного округа по материально-техническому обеспечению.
До Андрея Булыги должность замминистра обороны по обеспечению армии занимал генерал-полковник Алексей Кузьменков. В апреле 2023 года Кузьменков сменил на этом посту генерал-полковника Михаила Мезинцева, работавшего в должности с 24 сентября 2022 года. До Мезинцева в течение 12 лет вопросы обеспечения курировал генерал армии Дмитрий Булгаков.