Макрон отложил визит в Киев из-за разногласий с союзниками

«В последние недели Макрон усилил антироссийскую риторику, вызывая раздражение у союзников, особенно в Германии. На прошлой неделе Макрон заметил, что Европе не следует быть “трусливой” перед лицом агрессии России против Украины, после того как в феврале он объявил, что западные сухопутные войска в Украине не могут быть “исключены”», — отмечается в материале издания.