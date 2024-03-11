Байден представил проект бюджета без «критически важной» помощи Украине

комплексное сдерживание в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире (речь идет в том числе о Китае и выполнении обязательств США в рамках AUKUS — оборонного альянса, созданного вместе с Великобританией и Австралией для защиты интересов в Индо-Тихоокеанском регионе);