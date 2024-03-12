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Медведев назвал Макрона трусом до мозга костей

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что президент Франции Эмманюэль Макрон перенес свой визит на Украину из-за трусости.
Источник: РИА "Новости"

Рассуждая в Х (ранее Twitter) о планах Макрона совершить в ближайшие недели визит на Украину, зампред СБ РФ скептически заметил: «Макрон готовится к поездке в Киев? Но ведь он трус до мозга костей!».

Медведев также уточнил, что собирался прокомментировать таким образом предстоящий визит Макрона на Украину в понедельник утром — еще до того, как СМИ сообщили, что президент Франции решил отложить его. «Я написал это сегодня утром и не успел опубликовать!» — посетовал замглавы Совбеза РФ. «Бедная Франция!» — добавил он.

В ночь на понедельник Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что Макрон в ближайшие недели посетит Украину. Вечером этого же дня издание Politico со ссылкой на французского дипломата написало, что президент Франции откладывает запланированный визит из-за разногласий с союзниками в политике по отношению к России.

Макрон Эмманюэль
Медведев Дмитрий
дипломатия