Медведев назвал Макрона трусом до мозга костей

Медведев также уточнил, что собирался прокомментировать таким образом предстоящий визит Макрона на Украину в понедельник утром — еще до того, как СМИ сообщили, что президент Франции решил отложить его. «Я написал это сегодня утром и не успел опубликовать!» — посетовал замглавы Совбеза РФ. «Бедная Франция!» — добавил он.