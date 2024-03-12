Медведев назвал Макрона трусом до мозга костей

Рассуждая в Х (ранее Twitter) о планах Макрона совершить в ближайшие недели визит на Украину, зампред СБ РФ скептически заметил: «Макрон готовится к поездке в Киев? Но ведь он трус до мозга костей!».
Медведев также уточнил, что собирался прокомментировать таким образом предстоящий визит Макрона на Украину в понедельник утром — еще до того, как СМИ сообщили, что президент Франции решил отложить его. «Я написал это сегодня утром и не успел опубликовать!» — посетовал замглавы Совбеза РФ. «Бедная Франция!» — добавил он.
В ночь на понедельник Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что Макрон в ближайшие недели посетит Украину. Вечером этого же дня издание Politico со ссылкой на французского дипломата написало, что президент Франции откладывает запланированный визит из-за разногласий с союзниками в политике по отношению к России.