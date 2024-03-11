Генпрокуратура Беларуси подготовила законопроект для нерадивых родителей

Он считает, что в республике необходимо жестче подходить к вопросам родительских обязательств. По словам старшего прокурора, пока для родителей, которые не исполняют свои обязанности по воспитанию и содержанию детей, жесткой ответственности нет. Исключение составляет уголовная ответственность за неуплату алиментов.