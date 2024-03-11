Генпрокуратура Беларуси подготовила законопроект для нерадивых родителей

МИНСК, 11 мар — Sputnik. Ответственность для родителей собираются ввести в Беларуси, если ребенок пострадает из-за недосмотра, заявил старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генпрокуратуры Роман Сидоренко.
Он считает, что в республике необходимо жестче подходить к вопросам родительских обязательств. По словам старшего прокурора, пока для родителей, которые не исполняют свои обязанности по воспитанию и содержанию детей, жесткой ответственности нет. Исключение составляет уголовная ответственность за неуплату алиментов.
«И по инициативе Генеральной прокуратуры подготовлен законопроект, он будет внесен в ближайшее время в парламент на рассмотрение», — заявил Сидоренко в эфире телеканала СТВ.
Он уточнил, что усилится административная ответственность родителей в случаях, когда ребенок из-за недосмотра, ненадлежащего выполнения обязанностей по воспитанию и содержанию либо нарушил закон, либо получил тяжкие телесные повреждения, погиб.
Старший прокурор добавил, что нужно посмотреть, как такая мера будет работать на уровне «административки».