Зеленский: сейчас Украине не нужны французские войска

«То, что он сказал, что мы не можем ничего “исключать”, я думаю прежде всего, что это связано с Владимиром Путиным. Пока Украина держится, французская армия может оставаться на французской территории. Но если Путину удастся атаковать другую страну НАТО, ситуация будет совсем иной», — сказал Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу BFMTV. Он добавил, что «французские дети не будут умирать на Украине, поскольку страна не является членом НАТО».
По словам Владимира Зеленского, сейчас иностранные войска не нужны на украинской территории, однако он предложил подумать о техническом персонале, который мог бы приехать на Украину и помочь с ремонтом военной техники. Речь идет, в частности, о танках Leopard и артиллерийских установках Caesar, которые для ремонта отправляются обратно в Европу.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг практически сразу после заявления Эмманюэля Макрона отверг планы по размещению боевых войск альянса на территории Украины. Он также подчеркивал, что подобные решения странам НАТО следует принимать только после совместных консультаций. Идею об отправке войск на Украину не поддержали Великобритания, Венгрия, Германия, Италия, Словакия, Чехия и Швеция.