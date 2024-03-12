Зеленский: сейчас Украине не нужны французские войска

«То, что он сказал, что мы не можем ничего “исключать”, я думаю прежде всего, что это связано с Владимиром Путиным. Пока Украина держится, французская армия может оставаться на французской территории. Но если Путину удастся атаковать другую страну НАТО, ситуация будет совсем иной», — сказал Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу BFMTV. Он добавил, что «французские дети не будут умирать на Украине, поскольку страна не является членом НАТО».