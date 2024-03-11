Киев вызвал представителя Ватикана после слов папы римского о белом флаге

Однако слова папы римского вызвали резкую реакцию как на Украине, так и в некоторых странах Европы. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что флаг страны сине-желтый и других знамен она поднимать не будет. Он также предостерег Ватикан от «повторения ошибок прошлого» и призвал помочь Украине. Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук заявил, что Украина «изранена, но не покорена» и «никому и в голову не приходит сдаться, даже там, где сегодня идут боевые действия». Президент Украины Владимир Зеленский сравнил инициативы с «виртуальным посредничеством», хотя напрямую не упомянул понтифика.