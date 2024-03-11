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Глава ЦРУ ожидает потерю Украиной значительных территорий без помощи США

Украина потеряет в 2024 году значительные территории, если ей не окажут существенную помощь, считает директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс. По его мнению, дополнительное финансирование от США поможет Киеву удержаться в 2024 и 2025 годах, «вернуть наступательную инициативу» и вести переговоры «с позиции значительной силы».
Источник: Reuters

Господин Бернс на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США рассказал, что только что вернулся из Украины. «Без существенной помощи в виде дополнительных ассигнований, мне кажется, впереди — гораздо более мрачное будущее. Украина, вероятно, потеряет территорию и, видимо, существенную территорию в 2024 году», — сказал глава ЦРУ (цитата по ТАСС). По его словам, у Украины заканчиваются боеприпасы, а у США — время на оказание помощи.

Уильям Бернс считает, что для Конгресса будет «огромной исторической ошибкой» отказ принять помощь Киеву. Он отметил, что благодаря средствам США Украина получит возможности для наступления и для «проникающих ударов по Крыму».

Администрация президента США Джо Байдена ранее сегодня, 11 марта, опубликовала проект бюджета на 2025 финансовый год (начинается с 1 октября) на $850 млрд. Он не включает помощь Украине. Поддержка Киева и других союзников рассматривается отдельно еще с осени 2023 года. В середине февраля 2024-го Сенат утвердил двухпартийную инициативу о выделении более $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню, однако Палата представителей так и не ставила документ на голосование. По данным NBC News, республиканцы в нижней палате готовят альтернативный законопроект, который включает кредиты и использование российских активов в качестве залога.

Леонид Уварчев