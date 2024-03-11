Глава ЦРУ ожидает потерю Украиной значительных территорий без помощи США

Администрация президента США Джо Байдена ранее сегодня, 11 марта, опубликовала проект бюджета на 2025 финансовый год (начинается с 1 октября) на $850 млрд. Он не включает помощь Украине. Поддержка Киева и других союзников рассматривается отдельно еще с осени 2023 года. В середине февраля 2024-го Сенат утвердил двухпартийную инициативу о выделении более $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню, однако Палата представителей так и не ставила документ на голосование. По данным NBC News, республиканцы в нижней палате готовят альтернативный законопроект, который включает кредиты и использование российских активов в качестве залога.