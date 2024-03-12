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Россияне смогут посещать ЕС без биометрического паспорта

Во второй половине этого года в Евросоюзе заработает автоматизированная система въезда и выезда для путешественников, не имеющих гражданство в ЕС. Предполагается, что Entry/Exit System (EES) также потребует от путешественников наличие биометрического паспорта, то есть с чипом. В России такие выдают на 10 лет.
Источник: РИА "Новости"

Однако в Еврокомиссии уточнили «Известиям», что отсутствие такого документа у гражданина РФ не означает автоматический блок на въезд.

«Отказ во въезде не основан исключительно на том факте, что у путешественника нет биометрического паспорта. В случаях, когда он имеет действительный проездной документ, дающий ему право на пересечение границы, действительную Шенгенскую визу и соответствует всем другим условиям, изложенным в Шенгенском пограничном кодексе, биометрический паспорт не требуется», — заявили в ЕК.

EES будет регистрировать путешественников каждый раз при пересечении границ стран ЕС. В систему автоматически попадут данные проездного документа и личные сведения. При первом въезде потребуется сдать биометрические данные, то есть сфотографироваться и отсканировать отпечатки пальцев.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на заявление компании Eurotunnel сообщили, что EES начнет действовать 6 октября. В Еврокомиссии заявили «Известиям», что точная дата будет определена позднее.

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