Россияне смогут посещать ЕС без биометрического паспорта

Однако в Еврокомиссии уточнили «Известиям», что отсутствие такого документа у гражданина РФ не означает автоматический блок на въезд.
«Отказ во въезде не основан исключительно на том факте, что у путешественника нет биометрического паспорта. В случаях, когда он имеет действительный проездной документ, дающий ему право на пересечение границы, действительную Шенгенскую визу и соответствует всем другим условиям, изложенным в Шенгенском пограничном кодексе, биометрический паспорт не требуется», — заявили в ЕК.
EES будет регистрировать путешественников каждый раз при пересечении границ стран ЕС. В систему автоматически попадут данные проездного документа и личные сведения. При первом въезде потребуется сдать биометрические данные, то есть сфотографироваться и отсканировать отпечатки пальцев.
Ранее ряд СМИ со ссылкой на заявление компании Eurotunnel сообщили, что EES начнет действовать 6 октября. В Еврокомиссии заявили «Известиям», что точная дата будет определена позднее.