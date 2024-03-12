Россияне смогут посещать ЕС без биометрического паспорта

Во второй половине этого года в Евросоюзе заработает автоматизированная система въезда и выезда для путешественников, не имеющих гражданство в ЕС. Предполагается, что Entry/Exit System (EES) также потребует от путешественников наличие биометрического паспорта, то есть с чипом. В России такие выдают на 10 лет.