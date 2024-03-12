Лукашенко уволил послов в Швеции, Финляндии и Германии

«Освободить Мирончика Дмитрия Леонидовича от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Королевстве Швеция и по совместительству в Королевстве Норвегия, Самосуева Алексея Ивановича — от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Финляндской Республике и по совместительству в Королевстве Дания», — говорится в документе.