Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Лукашенко уволил послов в Швеции, Финляндии и Германии

Лукашенко освободил от должностей послов в четырех странах.
Источник: © РИА Новости

МИНСК, 12 мар — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности послов республики в Швеции, Финляндии, Германии и Киргизии, следует из указа, опубликованного на национальном правовом интернет-портале.

«Освободить Мирончика Дмитрия Леонидовича от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Королевстве Швеция и по совместительству в Королевстве Норвегия, Самосуева Алексея Ивановича — от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Финляндской Республике и по совместительству в Королевстве Дания», — говорится в документе.

Кроме того, Денис Сидоренко освобожден от должности посла в Федеративной Республике Германия, а Андрей Страчко — от должности посла в Киргизии.

Лукашенко подписал указ 11 марта.

Лукашенко Александр
дипломатия