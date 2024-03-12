В ФРГ сообщили об ошибке инспектора ВВС при подключении к утекшему разговору

Шольц заявил, что власти оперативно расследуют ситуацию вокруг публикации записи разговора немецких офицеров по Украине. Он указал, что произошедшее является «очень серьезной проблемой». Позже издание Bild сообщило, что в утечке разговора виноват начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, так как во время беседы он находился в Сингапуре и подключился через незащищенную сеть.