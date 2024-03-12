В ФРГ сообщили об ошибке инспектора ВВС при подключении к утекшему разговору

Отмечается, что второй участник разговора офицеров бундесвера Инго Герхарц совершил ошибку при подключении к перехваченной беседе, но с его стороны утечки данных не было.
Писториус указал, что перехват разговора произошел в Сингапуре, когда один из участников подключился к нему по незащищенной линии.
Ранее, 1 марта, главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала полную расшифровку дискуссии высокопоставленных сотрудников немецкой армии об ударах ракетами Taurus по Крымскому мосту, которая, по ее данным, прошла 19 февраля. В ходе разговора военные обсуждали поставки ракет Taurus на Украину.
Во фрагменте аудиозаписи представителей ВВС Германии офицеры обсуждали, сколько таких снарядов понадобится для атаки на Крымский мост и будет ли такой удар результативным. Разговор состоялся между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франком Грефе, инспектором BBC бундесвера Инго Герхартцем, сотрудником центра воздушных операций космического командования бундесвера Штефаном Фенске и работником того же управления по фамилии Фроштедте.
Шольц заявил, что власти оперативно расследуют ситуацию вокруг публикации записи разговора немецких офицеров по Украине. Он указал, что произошедшее является «очень серьезной проблемой». Позже издание Bild сообщило, что в утечке разговора виноват начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, так как во время беседы он находился в Сингапуре и подключился через незащищенную сеть.
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе 4 марта сообщило, что утечка разговора офицеров бундесвера возродила конфликт между ФРГ и другими странами НАТО по поводу поставок Киеву новых вооружений. Кроме того, некоторые союзники раскритиковали Берлин за небрежное отношение к защите секретной информации и порекомендовали ему усилить сферу безопасности.