Директор ЦРУ заявил, что поддержка Украины помогает Соединенным Штатам сдерживать Китай

В свою очередь глава Разведывательного управления Министерства обороны США Джеффри Круз, принимавший участие в слушаниях, признал, что «Китай находится на подъеме», движется к тому, чтобы превратиться «в не столь отдаленном будущем» в «ведущую мировую военную державу». «Однако США уже сегодня являются ведущей мировой военной державой. Поэтому для нас императив заключается в том, чтобы оставаться на такой же траектории, идти с ними шаг в шаг, гарантируя, что мы опережаем тот рост, который видим в Китае», — сказал глава американской военной разведки.