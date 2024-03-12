Размер маткапитала предлагают связать с уровнем рождаемости

«Настоящий проект федерального закона подготовлен в целях реализации послания президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 29 февраля 2024 года, в котором президент предложил дополнительно помочь субъектам РФ, где уровень рождаемости ниже среднероссийского», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении «Известий».
В документе отмечается, что сейчас для определения уровня рождаемости применяется суммарный коэффициент рождаемости. Общий коэффициент на уровне 2,1 детей на женщину называется фертильностью на уровне воспроизводства. Среди субъектов РФ минимальное его значение характерно для Ленинградской области — 0,87, а максимальное для Чеченская Республика — 2,74 (на 2022 год).
При этом рождаемость выше уровня воспроизводства населения (2,1 рождения на женщину) по состоянию на 2022 год была только в трех субъектах РФ: Республика Тува (2,51 рождения на женщину), Чеченская Республика, Республика Алтай (2,07 рождения на женщину).
«В целях сохранения в России рождаемости на уровне воспроизводства государству необходимо предпринимать дополнительные меры, направленные на стимулирование многодетности и на повышение уровня жизни семей с детьми», — объясняется в документе.
Как отмечается, по предварительным данным Росстата, за прошлый год рождаемость снизилась еще на 3%, естественная убыль населения составила около 500 тыс. Коэффициент рождаемости — среднее число рождений на одну женщину — составляет около 1,4. А для прироста населения нужно хотя бы 2,1, это так называемый уровень воспроизводства. Для изменения демографической ситуации необходимо расширять меры поддержки рождаемости и многодетности.
Одной из самых действенных мер в этом плане является материнский капитал«, — пояснил “Известиям” Сергей Миронов.
Вдвое маткапитал предлагается повысить в регионах, где коэффициент рождаемости ниже 1,3: по данным за 2022 год, это 23 субъекта РФ, отмечают авторы законопроекта. Для регионов, где коэффициент ниже 1,75, — это 55 субъектов — выплаты увеличиваются в полтора раза. В регионах, где коэффициент рождаемости близок к уровню воспроизводства, но всё же ниже необходимых 2,1, суммы маткапитала повышаются в 1,3 раза.
29 февраля в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил продлить программы семейной ипотеки и материнского капитала до 2030 года. Также глава государства предложил в два раза увеличить налоговый вычет за второго и третьего ребенка.
Кроме того, Путин анонсировал новый национальный проект «Семья». Президент указал на то, что все меры, принимаемые государством в этой сфере, должны быть эффективными и давать реальный результат.