Размер маткапитала предлагают связать с уровнем рождаемости

Вдвое маткапитал предлагается повысить в регионах, где коэффициент рождаемости ниже 1,3: по данным за 2022 год, это 23 субъекта РФ, отмечают авторы законопроекта. Для регионов, где коэффициент ниже 1,75, — это 55 субъектов — выплаты увеличиваются в полтора раза. В регионах, где коэффициент рождаемости близок к уровню воспроизводства, но всё же ниже необходимых 2,1, суммы маткапитала повышаются в 1,3 раза.