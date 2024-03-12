Гражданина Южной Кореи задержали во Владивостоке за шпионаж: это произошло впервые в истории

«Иностранца задержали в начале 2024 года в Приморском крае, в настоящее время он содержится под стражей в СИЗО “Лефортово”. В понедельник суд продлил ему арест на 3 месяца до 15 июня», — передает представительство МИД во Владивостоке.
Известно, что задержанный прибыл во Владивосток в январе через Китай. Вместе с ним ФСБ задержала и его супругу, но вскоре женщина была освобождена, сейчас она находится в Корее.
Как передает ТАСС, задержанным оказался Пэк Вон Сун, который передавал секретную информацию иностранным спецслужбам. В отношении него возбуждено уголовное дело, которому присвоен гриф «совершенно секретно».
Представитель корейского МИД сообщил, что задержанному гражданину оказывается вся необходимая консультативная помощь. Однако детали не разглашаются, так как следствие пока не завершено. Если Пэка признают виновным, то ему может грозить 10−20 лет лишения свободы.
Напомним, в прошлом году ФСБ задержала экс-сотрудника генконсульства США во Владивостоке за шпионаж. Как стало известно, Роберт Шонов с 2022 года собирал информацию о ходе СВО и мобилизации, которую передавал своим коллегам.
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