Удобные и прозрачные: в избиркоме региона рассказали, какими станут выборы президента в Красноярском крае

Жители региона вместе со всей страной
— Алексей Георгиевич, какие новшества ждут Красноярский край на выборах президента?
— Основное новшество кампании состоит в том, что впервые голосование на выборах президента России будет проходить в течение трех дней, чтобы избиратели в Красноярском крае, как и по всей стране, могли выбрать наиболее удобный день для участия в выборах. Время работы избирательных участков в течение всех трех дней голосования с 8 утра до 8 вечера.
Также отмечу реализацию по всей стране масштабного проекта адресного информирования избирателей «ИнформУИК». Для Красноярского края это не совсем новшество, поскольку проект в качестве пилотного был опробован в кампанию по дополнительным выборам депутата Государственной Думы на территории одного избирательного округа. И получил много положительных откликов.
В президентскую кампанию члены участковых избирательных комиссий в течение 20 дней с 17 февраля по 7 марта обходили дома и квартиры наших избирателей уже по всему краю и рассказывали о датах голосования, зарегистрированных кандидатах. Никакой агитации в ходе информирования не допускалось. Главной целью обходчиков было именно информирование: какими правами обладает избиратель, какими формами голосования может воспользоваться.
— Сколько избирательных участков будут работать в дни голосования?
— На территории края сформирован 2071 избирательный участок, в том числе 24 — в местах временного пребывания избирателей — на вокзалах, в больницах и в других учреждениях.
— По-прежнему ли нужны уважительные причины для смены места голосования?
— Выбор удобного избирательного участка зависит только от желания конкретного избирателя. Термин «Мобильный избиратель» впервые появился как раз на выборах президента в 2018 году. Этот механизм позволяет выбрать для голосования на предстоящих выборах любой участок на территории страны. Нужно было лишь подать соответствующее заявление в любую территориальную или участковую избирательную комиссию, МФЦ или через портал «Госуслуги» в срок по 11 марта. И многие из тех, кто в дни выборов будет в отъезде или просто не сможет проголосовать на участке по месту регистрации, воспользовались такой возможностью.
Уважительные причины важны для голосования на дому. Если избиратель не может прийти на избирательный участок, например из-за болезни, в силу возраста или других весомых поводов, он может подать заявку о голосовании вне помещения для голосования. Для этого можно уже сейчас и до 14 часов 17 марта передать информацию членам участковой избирательной комиссии -по телефону, через родных или соседей.
— Как будет обеспечиваться прозрачность выборов?
— Вопрос обеспечения прозрачности и открытости процесса голосования ключевой на выборах любого уровня и во многом связан с технической модернизацией.
Красноярский край получил дополнительно 160 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), и на предстоящих выборах техническими средствами подсчета голосов будут оснащены 567 избирательных участков не только в Красноярске, но и в городах края: Ачинске, Дивногорске, Зеленогорске, Железногорске, Канске, Сосновоборске.
На всех постоянных избирательных участках на территории края установлены системы видеонаблюдения или видеофиксации.
Под видеоконтролем и процесс хранения, до момента подсчета, избирательных бюллетеней из переносных и стационарных ящиков для голосования за первые два дня выборов. Бюллетени перекладываются в специальные сейф-пакеты, на которые наклеивается защитная марка и они убираются в сейф до 20:00 часов 17 марта.
Видео о ходе выборов будет поступать в Общественный центр наблюдения, где в режиме реального времени за тем, что происходит на избирательных участках, будут следить общественные наблюдатели, представители кандидатов и партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов.
Кроме того, наблюдатели будут присутствовать практически на каждом избирательном участке в регионе. Так что, весь процесс голосования традиционно будет проходить под контролем общественности.