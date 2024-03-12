Удобные и прозрачные: в избиркоме региона рассказали, какими станут выборы президента в Красноярском крае

— Выбор удобного избирательного участка зависит только от желания конкретного избирателя. Термин «Мобильный избиратель» впервые появился как раз на выборах президента в 2018 году. Этот механизм позволяет выбрать для голосования на предстоящих выборах любой участок на территории страны. Нужно было лишь подать соответствующее заявление в любую территориальную или участковую избирательную комиссию, МФЦ или через портал «Госуслуги» в срок по 11 марта. И многие из тех, кто в дни выборов будет в отъезде или просто не сможет проголосовать на участке по месту регистрации, воспользовались такой возможностью.