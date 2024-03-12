ВМС США решили построить одну атомную подлодку «Вирджиния» вместо запланированных двух

«Кроме того, мы вкладываем значительные средства в отрасль военно-промышленного комплекса, специализирующуюся на строительстве подводных лодок. В прошлом году я говорил об инвестициях в размере $2,4 млрд. В бюджете на следующий год мы планируем выделить еще $8,8 млрд в дополнение к тому, что уже было запланировано», — добавил Рэйвен.