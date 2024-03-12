ВМС США решили построить одну атомную подлодку «Вирджиния» вместо запланированных двух

С 2011 финансового года ВМС заключают ежегодно контракты на строительство двух АПЛ. Как отмечается в документе, ВМС решили сэкономить около $4 млрд в плане расходов на следующий финансовый год, отказавшись от строительства второй АПЛ класса «Вирджиния». «Мы сократили финансирование строительства одной подводной лодки класса “Вирджиния” в 2025 финансовом году. Но мы сохраняем финансирование 9 из запланированных 10 подводных лодок класса “Вирджиния”, — сообщил на брифинге журналистам заместитель министра ВМС Эрик Рэйвен.
«Кроме того, мы вкладываем значительные средства в отрасль военно-промышленного комплекса, специализирующуюся на строительстве подводных лодок. В прошлом году я говорил об инвестициях в размере $2,4 млрд. В бюджете на следующий год мы планируем выделить еще $8,8 млрд в дополнение к тому, что уже было запланировано», — добавил Рэйвен.
Кроме того, ВМС США приняли решение отложить несколько программ по модернизации, разработке и закупке беспилотных систем, а также кораблей и самолетов нового поколения с целью ограничения расходов. В направляемом в Конгресс документе ВМС просит закупить шесть кораблей вместо ранее запланированных семи, а также сократить бюджет на исследования и разработки на 2,7% и расходы на военное строительство на 26,1%.
При этом в бюджете на 2024 финансовый год на разработку и проектирование палубного истребителя шестого поколения F/A-XX и сопутствующих ему технологий было предусмотрено $1,5 млрд, а в проекте на 2025 финансовый год ВМС хотят получить лишь треть этой суммы. ВМС также планируют списать 19 кораблей.
Военно-морские силы столкнулись с расходами, который они не предполагали при формировании бюджета на 2025 финансовый год. Речь идет о нанесении ракетных ударов по мятежникам-хуситам из йеменского движения «Ансар Аллах». По словам Рэйвена, Пентагон, скорее всего, обратится к Конгрессу за дополнительными ассигнованиями, поскольку «представленный проект бюджета [ВМС] на 2025 финансовый год не предусматривает текущих расходов на ракеты в Красном море и дополнительных расходов по проведению операций».
В проекте бюджета запрашивается в общей сложности $257,6 млрд, из которых $203,9 млрд предназначены для самих ВМС и $53,7 млрд — для Корпуса морской пехоты. Это на 0,7% больше прошлогоднего запроса. Все запросы, которые представляют структуры федерального правительства, рассматривает Конгресс, который ближе к концу года формирует собственный проект бюджета.