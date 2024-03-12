Росгвардейцы обеспечат безопасность на выборах в Хабаровском крае

Более 350 росгвардейцев обеспечат безопасность на выборах в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Хабаровскому краю.
Особое внимание уделялось соблюдению требований технической укрепленности и антитеррористической защищенности, работу систем видеонаблюдения, средств тревожной и пожарной сигнализаций, металлодетекции.
За несколько дней до голосования сотрудники инженерно-технических подразделений ОМОН Росгвардии проверят избирательные участки и прилегающие к ним территории со служебными собаками.
С 15 по 17 марта более 200 военнослужащих и сотрудников Росгвардии Хабаровского края заступят на дежурства по обеспечению общественного порядка в помещениях для голосования. Вместе с тем, к местам проведения выборов будут приближены наружные наряды вневедомственной охраны Росгвардии.