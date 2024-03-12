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Росгвардейцы обеспечат безопасность на выборах в Хабаровском крае

Во время подготовки к выборам Росгвардейцы совместно с сотрудниками МВД и МЧС проверили более 560 мест для голосования.
Источник: Reuters

Более 350 росгвардейцев обеспечат безопасность на выборах в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Хабаровскому краю.

Во время подготовки к выборам Росгвардейцы совместно с сотрудниками МВД и МЧС проверили более 560 мест для голосования и хранения избирательной документации, а также прилегающих к ним территорий и помещений.

Особое внимание уделялось соблюдению требований технической укрепленности и антитеррористической защищенности, работу систем видеонаблюдения, средств тревожной и пожарной сигнализаций, металлодетекции.

За несколько дней до голосования сотрудники инженерно-технических подразделений ОМОН Росгвардии проверят избирательные участки и прилегающие к ним территории со служебными собаками.

С 15 по 17 марта более 200 военнослужащих и сотрудников Росгвардии Хабаровского края заступят на дежурства по обеспечению общественного порядка в помещениях для голосования. Вместе с тем, к местам проведения выборов будут приближены наружные наряды вневедомственной охраны Росгвардии.