Хабаровский край к проведению выборов президента РФ готов

— 15 марта стартует активная фаза голосования. В Хабаровском крае уже проделана большая работа по обеспечению бесперебойной и надежной работы избирательных участков. Предусмотрены мероприятия по обеспечению правопорядка и безопасности в период проведения выборов, усилены меры антитеррористической защищенности объектов, задействованных в выборном процессе. Как отметил президент России Владимир Путин: «Четкая и честная организация выборов играет определяющую роль для сохранения внутриполитической стабильности страны». Нам необходимо реализовать все необходимые меры для проведения выборов на самом высоком уровне, — подчеркнул Михаил Дегтярев.