Хабаровский край к проведению выборов президента РФ готов

Подготовку к проведению выборов президента РФ обсудили в правительстве региона. Губернатору Михаилу Дегтяреву доложили о том, какая работа проводится по обеспечению безопасности на избирательных участках, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
По словам председателя избирательной комиссии Хабаровского края Дениса Кузьменко, голосование
Активное участие в обеспечении безопасности выборов примут и сотрудники краевого ГУ МЧС. Спасатели проверят здания участков на соответствие требованиям пожарной безопасности. На период проведения выборов будет задействовано 1820 человек личного состава и 416 единиц техники. Дополнительно людей и технику предоставит и МЧС России. При необходимости специалисты ведомства окажут всю необходимую организационную и методическую помощь главам районов и избирательным комиссиям.
— 15 марта стартует активная фаза голосования. В Хабаровском крае уже проделана большая работа по обеспечению бесперебойной и надежной работы избирательных участков. Предусмотрены мероприятия по обеспечению правопорядка и безопасности в период проведения выборов, усилены меры антитеррористической защищенности объектов, задействованных в выборном процессе. Как отметил президент России Владимир Путин: «Четкая и честная организация выборов играет определяющую роль для сохранения внутриполитической стабильности страны». Нам необходимо реализовать все необходимые меры для проведения выборов на самом высоком уровне, — подчеркнул Михаил Дегтярев.