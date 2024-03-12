Предприниматель Дмитрий Тайлаков стал третьим кандидатом на пост мэра Новосибирска

Информация о регистрации Тайлакова появилась на официальном сайте Совета депутатов Новосибирска. Он указан как индивидуальный предприниматель.
Согласно данным из открытых источников, Дмитрий Тайлаков является директором компании Digital Field Technologies. Она специализируется на разработке и внедрении наукоёмкого программного обеспечения нового поколения для нефтегазовой отрасли.
Напомним, что ранее пакет документов в отборочную комиссию предоставили пенсионер Александр Трушакин и депутат городского совета Игорь Украинцев.
Прием документов от желающих попасть на конкурс стартовал 1 марта и завершится 14 марта. Согласно плану, депутаты могут согласовать нового мэра Новосибирска в апреле нынешнего года.
Ранее «Прецедент» сообщал, что депутат Украинцев прокомментировал свое выдвижение на пост мэра Новосибирска.
Егор САФРОНОВ.