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Что известно о корейце-шпионе, задержанном во Владивостоке: кто он такой и чем занимался

ВЛАДИВОСТОК, 12 марта, ФедералПресс. Задержанный во Владивостоке 53-летний гражданин Республики Кореи по обвинению в шпионаже представлялся писателем. Информацию о государственной тайне о получил в одном из мессенджеров.
Источник: РИА "Новости"

«Полученную информацию он должен был передать иностранным спецслужбам», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Однако в интересах каких спецслужб действовал задержанный, пока не разглашается, так как материалы дела засекречены. Известно только, что Пэк Кван Сун не судим, женат, воспитывает маленького ребенка.

По некоторым данным, задержанный являлся гендиректором и учредителем туристической компании ООО «Белый Камень», которая осуществляет свою деятельность во Владивостоке. До задержания ФСБ он проживал в одной из гостиниц в центре города.

Напомним, в настоящее время задержанный кореец находится под арестом в московском СИЗО. Накануне ему был продлен срок содержания под стражей до 15 июня.