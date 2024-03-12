Михаил Дегтярев: поддержка семей с детьми — наш приоритет

— У нас в крае развернута комплексная система мер поддержки семей — от этапа будущих мам, включая вопросы сохранения беременности, до достижения ребенком соответствующего возраста. Приоритет — многодетные семьи. Результаты есть, о них мы говорим. Число многодетных семей в крае ежегодно увеличивается. За последние три года — на 21%. А в 10-летней ретроспективе, с 2013 по 2023 годы, — в 2,5 раза, — рассказал Михаил Дегтярев.