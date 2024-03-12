Михаил Дегтярев: поддержка семей с детьми — наш приоритет

Меры поддержки семей с детьми в Хабаровском крае обсудили в ходе заседания президиума регионального правительства, которое состоялось под председательством губернатора Михаила Дегтярева, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства края.
На старте совещания глава региона отметил, что семья — это основа нашего общества. Президент страны Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию подчеркнул: «Поддержка семей с детьми — наш фундаментальный нравственный выбор. Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии! В горизонте ближайших шести лет мы должны добиться роста рождаемости».
Для этого с 2025 года запускается нацпроект «Семья». Глава государства предложил продлить до 2030 года программ маткапитала и льготной семейной ипотеки под 6%, увеличить налоговый вычет при рождении второго и последующего ребенка. Также начнется реализация новой программы по охране материнства, сбережения здоровья детей и подростков.
— У нас в крае развернута комплексная система мер поддержки семей — от этапа будущих мам, включая вопросы сохранения беременности, до достижения ребенком соответствующего возраста. Приоритет — многодетные семьи. Результаты есть, о них мы говорим. Число многодетных семей в крае ежегодно увеличивается. За последние три года — на 21%. А в 10-летней ретроспективе, с 2013 по 2023 годы, — в 2,5 раза, — рассказал Михаил Дегтярев.
2024-й объявлен президентом России Годом семьи. 23 января Владимир Путин подписал Указ «О мерах социальной поддержки многодетных семей», который определяется единый статус многодетной семьи. Документ определяет ряд мер поддержки и льгот. Как отметил в своем докладе заместитель председателя регионального правительства по социальным вопросам Евгений Никонов, сейчас на уровне края ведется подготовка соответствующих нормативных правовых актов. Губернатор поручил правительству и Законодательной Думе Хабаровского края завершить эту работу к 1 мая.
— Такое решение у нас уже в работе — введем ежегодную единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей на каждого школьника из многодетной семьи без учета каких-либо критериев по доходу семьи. Неважно, сколько родители зарабатывают, — подчеркнул руководитель края.
Дружелюбие, внимание к людям и их поддержка в нужный момент — главный принцип, на котором Михаил Дегтярев строит социальную политику в Хабаровском крае. За последние несколько лет качество социального менеджмента в регионе существенно возросло — власти научились оперативно реагировать на вызовы, внедряя новые меры соцподдержки, быстро и точно выбирают целевые категории, которым нужно оказать оперативную помощь, успешно совмещают федеральные и региональные меры.
Еще одно поручение — продолжить развитие системы финансовой поддержки многодетных семей в крае. Все они должны быть поэтапно переведены на принципы социального казначейства, механизм жизненных ситуаций и в проактивный режим. Именно на это нацелил профильные ведомства Михаил Дегтярев. Отдельное внимание — выплате маткапитала.
— Важно заложить прогрессивное стимулирование рождаемости по принципу «плюс ребенок — плюс ресурс». Наш краевой материнский капитал — один из самых высоких в округе и в России: 327 тыс. рублей выплачиваются при рождении третьего, четвертого, пятого ребенка. Предлагаю ввести выплату с прогрессией. Например, начиная с рождения четвертого и каждого последующего малыша размер маткапитала будет увеличиваться, — заявил глава региона.
Необходимые предложения совместно подготовят руководители соцблока и минфина в ближайшее время.
— Для этого нужно прививать нашей молодежи традиционные семейные ценности, внедрять целевые практики на базе образовательных учреждений профобразования. На это направлен проект «Правила счастья», проект полезный, нужный. Давайте его масштабировать! И не только среди студентов средних специальных заведений, но и в вузах, — акцентировал внимание присутствующих глава региона.
А за высокие показатели эффективности работы по сохранению беременности у женщин, находящихся в состоянии репродуктивного выбора, введена ежегодная премия губернатора «Сохранение жизни ребенка и охрана материнства “За жизнь”. Как пояснил Евгений Никонов, предлагается поощрять отличившихся психологов, врачей акушеров-гинекологов и социальных работников.
В завершении Михаил Дегтярев нацелил всех руководителей министерств и ведомств на дальнейшую наработку лучших социальных практик с учетом послания президента, в том числе при поддержке Агентства социальных инициатив.