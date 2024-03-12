Боец СВО из Приангарья спас трех сослуживцев ценой своей жизни

Александр Новопашин в составе группы из четырех человек вышел на задание под селом Казачьи Лагери. Во время перехода через поле неожиданно налетел дрон-камикадзе. Военнослужащие попытались сбить его прицельным огнем, но не получилось. Александр приказал всем отступать и продолжил стрелять по дрону, пытаясь его сбить. Однако дрон взорвался, находясь в двух метрах от бойца. Александр спас трех человек ценой своей жизни.