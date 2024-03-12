Боец СВО из Приангарья спас трех сослуживцев ценой своей жизни

В Заларинском районе Иркутской области прошло торжественное вручение ордена Мужества матери и жене погибшего в зоне СВО военнослужащего. Александр Новопашин пал 24 октября 2023 года в Херсонской области, исполняя воинский долг. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) мэра Заларинского района Владимира Самойловича.
Александр Новопашин в составе группы из четырех человек вышел на задание под селом Казачьи Лагери. Во время перехода через поле неожиданно налетел дрон-камикадзе. Военнослужащие попытались сбить его прицельным огнем, но не получилось. Александр приказал всем отступать и продолжил стрелять по дрону, пытаясь его сбить. Однако дрон взорвался, находясь в двух метрах от бойца. Александр спас трех человек ценой своей жизни.
В торжественной церемонии награждения приняли участие мэр района и исполняющая обязанности военного комиссара Иванова Ольга Алексеевна.