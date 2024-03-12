Начинается выдвижение кандидатов в делегаты ВНС

МИНСК, 12 мар — Sputnik. Согласно избирательному законодательству, 12 марта в Беларуси начинается выдвижение кандидатов в делегаты Всебелорусского народного собрания, сообщается на сайте ЦИК.
Предельное число делегатов ВНС составляет 1200 человек. Законодательством определено, что высшее руководство страны, представители исполнительной, законодательной власти, парламентарии уже являются делегатами ВНС.
А делегаты ВНС от местных Советов и от гражданского общества подлежат избранию.
Согласно избирательному законодательству, от депутатов местного уровня будет избрано 350 человек, от гражданского общества — 400 делегатов.
Также во вторник начинается выдвижение кандидатов в члены Совета республики.
Что такое ВНС
Всебелорусские народные собрания уже не раз проводились в прошлом, но они не имели статуса конституционного органа. Этот статус появился в новой редакции Конституции в 2022 году. Пока что в таком качестве ВНС еще не созывали.
Ранее сообщалось, что в обновленном качестве первое заседание конституционного ВНС должно пройти не позднее 25 апреля 2024 года. Глава секретариата Собрания уже назначен. Им стал Валерий Мицкевич.
Собрание, согласно новой редакции Конституции, получило серьезный набор полномочий. В том числе, оно может сместить президента с должности, предложить изменения в Конституцию, утверждать программы социально-экономического развития и так далее.
Решения ВНС являются обязательными для исполнения. Они могут отменять правовые акты, иные решения госорганов и должностных лиц. Исключение — решения судов.