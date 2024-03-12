Участников СВО из Башкирии освободят от уплаты транспортного налога за 2024 год

Участники СВО или члены их семей (супруг (супруга), отец или мать) будут освобождены от уплаты транспортного налога за 2024 год.
«Льгота будет предоставляться на одно транспортное средство каждого типа по выбору и распространяется на легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, мотороллеры и другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу. Мощность двигателя и возраст транспортного средства значения не имеют», — отметил председатель Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев.
Спикер парламента добавил, что данная льгота повлечет за собой снижение поступлений в республиканский бюджет в сумме 100 млн рублей — эта сумма уже учтена законом «О бюджете Республики Башкортостан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».