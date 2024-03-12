Министром культуры НСО может стать директор краеведческого музея Юлия Шуклина

Министром культуры Новосибирской области может быть назначена Юлия Шуклина, которая сейчас занимает должность директора Новосибирского государственного краеведческого музея. Источник, близкий к региональному Минкульту, сообщил BFM-Новосибирск, что кандидатура Шуклиной уже одобрена на всех уровнях. Официального подтверждения этой информации нет.
Пост главы регионального Минкульта фактически был свободен два года: после отставки Натальи Ярославцевой в апреле 2022 года исполняющим обязанности министра культуры НСО стал Юрий Зимняков. Всё это время он работает с приставкой «и. о.». Этот статус не изменился и после того губернаторских выборов и последующего за ним формирования нового состава регионального правительства. В течение двух лет в прессу периодически попадала информация о якобы скором назначении министра и даже назывались возможные кандидатуры. Но каждый раз это оказывалось не более чем слухами.
Юлия Константиновна Шуклина родилась 13 июля 1983 года. Она выпускница исторического факультета Новосибирского педагогического университета, окончила аспирантуру Института археологии и этнографии СО РАН. Является кандидатом исторических наук. С 2011 года работала в Новосибирском государственном краеведческом музее, с 2012 в должности заместителя директора по научной работе. 1 марта Юлия Шуклина была назначена директором музея.
Напомним, в 2022 году вероятными кандидатами на пост министра культуры Новосибирской области называли Юрия Зимнякова, Екатерину Болдыреву, Татьяну Людмилину, Анатолия Кубанова.