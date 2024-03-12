Министром культуры НСО может стать директор краеведческого музея Юлия Шуклина

Пост главы регионального Минкульта фактически был свободен два года: после отставки Натальи Ярославцевой в апреле 2022 года исполняющим обязанности министра культуры НСО стал Юрий Зимняков. Всё это время он работает с приставкой «и. о.». Этот статус не изменился и после того губернаторских выборов и последующего за ним формирования нового состава регионального правительства. В течение двух лет в прессу периодически попадала информация о якобы скором назначении министра и даже назывались возможные кандидатуры. Но каждый раз это оказывалось не более чем слухами.