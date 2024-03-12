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Токаев выразил соболезнования семье писателя Жумабая Шаштайулы

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной видного писателя и публициста, заслуженного деятеля Казахстана Жумабая Шаштайулы, сообщает Zakon.kz.
Источник: Акорда

Писатель скончался на 74-м году жизни.

Как отмечает пресс-служба президента, глава государства направил семье телеграмму.

«Жумабай Шаштайулы оставил значительный след в казахской литературе и внес вклад в развитие духовной жизни общества. Его произведения получили широкое признание и высокую оценку читателей. Имя и светлый образ Жумабая Шаштайулы, прожившего яркую жизнь, навсегда останутся в сердцах нашего народа», — говорится в телеграмме.

Жумабай Шаштайулы — заслуженный деятель Казахстана, стипендиат президента Республики Казахстан, обладатель международных премий имени Жамбыла и «Алаш».

Работал в ряде республиканских СМИ. Автор книг «Жала мен нала», «Жыр жолбарыс», «Біздің заманның Аяз би», «Жаңғырақ».

Также соболезнования родным и близким известного писателя своего времени выражает Министерство культуры и информации Казахстана.