Токаев выразил соболезнования семье писателя Жумабая Шаштайулы

«Жумабай Шаштайулы оставил значительный след в казахской литературе и внес вклад в развитие духовной жизни общества. Его произведения получили широкое признание и высокую оценку читателей. Имя и светлый образ Жумабая Шаштайулы, прожившего яркую жизнь, навсегда останутся в сердцах нашего народа», — говорится в телеграмме.