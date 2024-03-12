Токаев выразил соболезнования семье писателя Жумабая Шаштайулы

Писатель скончался на 74-м году жизни.
Как отмечает пресс-служба президента, глава государства направил семье телеграмму.
«Жумабай Шаштайулы оставил значительный след в казахской литературе и внес вклад в развитие духовной жизни общества. Его произведения получили широкое признание и высокую оценку читателей. Имя и светлый образ Жумабая Шаштайулы, прожившего яркую жизнь, навсегда останутся в сердцах нашего народа», — говорится в телеграмме.
Жумабай Шаштайулы — заслуженный деятель Казахстана, стипендиат президента Республики Казахстан, обладатель международных премий имени Жамбыла и «Алаш».
Работал в ряде республиканских СМИ. Автор книг «Жала мен нала», «Жыр жолбарыс», «Біздің заманның Аяз би», «Жаңғырақ».
Также соболезнования родным и близким известного писателя своего времени выражает Министерство культуры и информации Казахстана.