Мирзиёев поговорил по телефону с президентом ОАЭ — подробности

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахаяном, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.
Глава республики поздравил эмиратского коллегу с днем рождения, пожелал ему здоровья и благополучия, больших успехов в деятельности, мира и процветания дружественному народу ОАЭ.
Лидеры двух стран также обменялись поздравлениями в связи с началом священного для всего мусульманского мира месяца Рамазан.
«С глубоким удовлетворением отмечен нынешний высочайший уровень узбекско-эмиратского многопланового сотрудничества. По итогам 2023 года объем взаимной торговли увеличился на 20 процентов. В Узбекистане действуют свыше 300 предприятий с участием эмиратского капитала, портфель совместных проектов превысил 4 миллиарда долларов», — говорится в сообщении.
Помимо этого, прорабатываются перспективные проекты в таких сферах, как высокие технологии, энергетика, геология, сельское хозяйство, туризм, IT, инфраструктура, логистика и других.
Стороны подтвердили взаимную готовность активизировать практическое взаимодействие по всем направлениям, подчеркнули важность тщательной подготовки повестки дня предстоящих встреч на высшем уровне.