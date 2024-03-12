Ветеранам выплатят матпомощь к 9 мая

МИНСК, 12 мар — Sputnik. Белорусское правительство приняло решение выплатить в 2024 году материальную помощь ко Дню Победы, соответствующее постановление Совмина № 159 официально опубликовано во вторник на Национальном правовом интернет-портале.
Выплаты в этом году будут производиться с 25 апреля по 4 мая, их размер составит от 1 тысячи до 4 тысяч белорусских рублей. Суммы увеличены по сравнению с прошлым годом — тогда было от 850 до 2 тысяч рублей.
Инвалиды и участники Великой Отечественной войны (ВОВ) получат к празднику по 4 тысячи рублей. Такая же сумма положена и тем, кто участвовал «в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года» (против японской армии).
Еще одна категория, которая имеет право на максимальную выплату, — те, кто разминировал территории и объекты после освобождения от немецкой оккупации в 1943—1945 годах.
В два раза меньше — по 2 тысячи рублей — дадут тем, кто награжден орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу.
Матпомощь в таком же размере будет оказана и блокадникам и тем, кто строил военные базы, аэродромы, прифронтовые участки железных дорог и другое, а также работавшим на объектах ПВО.
По одной тысяче рублей получат члены семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших и пропавших без вести в годы ВОВ, а также бывшие узники фашистских концлагерей, тюрем, гетто и других мест принудительного содержания.
Согласно документу, аналогичные выплаты будут произведены и инвалидам с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями во время войны либо с последствиями военных действий.