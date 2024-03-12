Премьер Гаити уйдет в отставку на фоне захвата бандами части столицы

Ариэль Анри — нейрохирург по профессии. Был назначен премьер-министром в 2021 году после нескольких лет работы в правительстве. Его кандидатуру должен был утвердить парламент, однако этого не произошло из-за убийства президента Жовенеля Моиза. В 2022 году из-за беспорядков правительство господина Анри попросило международное сообщество о вводе в страну иностранных войск. В Кению Ариэль Анри поехал в феврале, там он собирался договориться об организации международной полицейской помощи для борьбы с вооруженными бандами в Гаити.