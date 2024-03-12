Премьер Гаити уйдет в отставку на фоне захвата бандами части столицы

По словам Ирфаана Али, которые приводит AP, Ариэль Анри уйдет в отставку «после создания переходного президентского совета и назначения временного премьер-министра». Советник господина Анри Жан Жуниор Жозеф подтвердил отставку в разговоре с CNN. Он подчеркнул, что уходящий премьер-министр останется на своем посту до формирования временного правительства.
Сам господин Анри из-за разгула банд и последующего закрытия в стране аэропортов не смог вернуться на Гаити после визита в Кению. Как сообщал Госдеп США, премьер Гаити находится в Пэурто-Рико (США). Американский чиновник, слова которого приводит AFP, сказал, что Ариэль Анри может остаться в стране «в попытке облегчить кризис».
CARICOM — региональный блок из 25 стран — провел встречу по Гаити в столице Ямайки Кингстоне сегодня, 12 марта. На фоне переговоров Джимми Шеризье, считающийся лидером самой влиятельной банды страны, заявил журналистам, что, если международное сообщество продолжит идти по нынешнему пути, «это погрузит Гаити в дальнейший хаос», отмечает АР.
3 марта вооруженные группировки напали на главную тюрьму Гаити в Порт-о-Пренсе и выпустили несколько сотен заключенных. 4 марта власти страны ввели в столице режим ЧП и комендантский час. Порт-о-Пренс почти полностью контролируется бандитами. В стране не работают порт и аэропорты. 9 марта вооруженные группировки напали на президентский дворец.
Ариэль Анри — нейрохирург по профессии. Был назначен премьер-министром в 2021 году после нескольких лет работы в правительстве. Его кандидатуру должен был утвердить парламент, однако этого не произошло из-за убийства президента Жовенеля Моиза. В 2022 году из-за беспорядков правительство господина Анри попросило международное сообщество о вводе в страну иностранных войск. В Кению Ариэль Анри поехал в феврале, там он собирался договориться об организации международной полицейской помощи для борьбы с вооруженными бандами в Гаити.
Виктория Колганова.