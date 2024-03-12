Военнослужащий ВВО награжден медалью «За Боевые отличия»

Военнослужащий Восточного военного округа прапорщик Эльдор Хамидов командир танка одного из подразделений учебного центра Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, награжден медалью «За Боевые отличия», представлен к государственной награде медаль «Суворова», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
В ходе специальной военной операции выполнял задачи по уничтожению живой силы противника ВСУ.
В ходе тяжёлого четырехдневного боя в одном из населенных пунктов прапорщик Эльдор Хамидов своим экипажем, действуя в составе группы спецназа, уничтожили три УРАЛА противника, одно БМП, два пикапа, опорный пункт противника, до 25 националистов.
Отвага, решительность и высокий профессионализм прапорщика Эльдора Хамидова способствовали спасению многих жизней военнослужащих подразделения и успешному выполнению боевых задач.