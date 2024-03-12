Военнослужащий ВВО награжден медалью «За Боевые отличия»

В ходе тяжёлого четырехдневного боя в одном из населенных пунктов прапорщик Эльдор Хамидов своим экипажем, действуя в составе группы спецназа, уничтожили три УРАЛА противника, одно БМП, два пикапа, опорный пункт противника, до 25 националистов.