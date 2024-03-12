Кириенко: Восстанавливать Авдеевку будут 3 региона, включая Челябинскую область

По словам Пушилина, местные жители рассказали, что им не хватает системного подвоза хлеба, а также газа в баллонах и бензина для генераторов. Глава региона отметил, что для местной администрации поставлены задачи по решению этих проблем, в планах подключение общественных организаций. Власти также собираются установить компактную хлебопекарню.