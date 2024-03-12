Кириенко: Восстанавливать Авдеевку будут 3 региона, включая Челябинскую область

Восстанавливать Авдеевку (Донецкая Народная Республика) будут минимум три региона, включая Челябинскую область, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе визита в город.
«С Сергеем Владиленовичем рассказали жителям, что, помимо Челябинской области, у Авдеевки будут еще как минимум два региона-шефа, чтобы быстрее восстановить город», — написал в Telegram-канале глава региона Денис Пушилин.
«С Сергеем Кириенко посетили Авдеевку. Осмотрели авдеевский коксохимзавод, ущерб еще оценят специалисты, но в целом он не претерпел таких критических разрушений, как, например, “Азовсталь”. Пообщались с жителями Авдеевки, передали гуманитарную помощь», — сообщил он.
По словам Пушилина, местные жители рассказали, что им не хватает системного подвоза хлеба, а также газа в баллонах и бензина для генераторов. Глава региона отметил, что для местной администрации поставлены задачи по решению этих проблем, в планах подключение общественных организаций. Власти также собираются установить компактную хлебопекарню.
По словам главы ДНР, жителей обеспечат sim-картами республиканского оператора и окажут содействие в получении российских паспортов и других документов.