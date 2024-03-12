В Крыму оценили проект о признании незаконной передачи полуострова УССР

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект о признании недействительным и незаконным решения о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Его авторы: депутат Госдумы Константин Затулин и сенатор от Крыма Сергей Цеков. В проекте говорится, что решение о включении Крыма в состав УССР не имеет юридической силы, так как принято с нарушением Конституции РСФСР и Конституции СССР. В документе отмечается, что Россия, как правопродолжатель СССР, расценивает решение о передаче Крыма без учета волеизъявления российского народа как политическое преступление.