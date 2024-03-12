Турции предложили возобновить морское сообщение с Крымом

Постоянный представитель Крыма при президенте России, заместитель председателя Совета министров Георгий Мурадов предложил Турции возобновить торговое морское сообщение с республикой.
По его словам, Анкара обсуждает с Москвой вопросы, касающиеся морских перевозок. Вице-премьер пояснил, что речь, в частности, идет о зерновой сделке и параллельном импорте.
— Для Крыма было бы важно, чтобы в этой повестке присутствовал и вопрос возобновления морского торгового и пассажирского сообщения между крымскими и турецкими портами по приемлемой для обеих сторон схеме, — сказал Мурадов агентству РИА Новости.
Постпред заверил, что крымские деловые круги готовы договариваться об этом с турецкими партнерами. По его словам, такое сотрудничество принесет выгоду обеим сторонам. Зампред Совмина добавил, что это важно Турции, у которой в настоящее время непростая ситуация с экономикой.
Паромное сообщение между Крымом и Турцией прекратилось в 2017 году. Каких-либо переговоров на этот счет не велось.