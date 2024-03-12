Турции предложили возобновить морское сообщение с Крымом

Постпред заверил, что крымские деловые круги готовы договариваться об этом с турецкими партнерами. По его словам, такое сотрудничество принесет выгоду обеим сторонам. Зампред Совмина добавил, что это важно Турции, у которой в настоящее время непростая ситуация с экономикой.