Байден неожиданно ответил на призыв президента Польши

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Нет нужды увеличивать американский военный контингент в Польше, цитирует президента США Джо Байдена агентство Bloomberg.
«Нет необходимости в дополнительных войсках на польской границе, но завтра я встречаюсь с премьер-министром [Польши Дональдом Туском]», — сказал он.
Издание отмечает, что Байден проведет встречу как с главой польского правительства, так и с президентом Анджеем Дудой.
Накануне, перед вылетом в США, Дуда заявил, что Варшава хочет от американцев трех вещей: больше американских солдат в Польше, больше военной техники для украинской армии и гарантии того, что предвыборные заявления бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, подрывающие смысл НАТО, представляют собой лишь пустые слова.