В омском УФСИН назвали нового начальника

В пенитенциарной системе Омской области произошли изменения. Во вторник, 12 марта 2024 года, стало известно о том, что УФСИН по Омской области возглавил Сергей Балдин, он стал временно исполняющим обязанности начальника, об этом «СуперОмску» заявили в ведомстве.