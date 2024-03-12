В омском УФСИН назвали нового начальника

Отметим, о предстоящем назначении Балдина «СуперОмск» уже сообщал, таким образом, информация издания подтвердилась.
Ранее Сергей Балдин возглавлял УФСИН по Ульяновской области, кроме того, он руководил исправительной колонией особого режима № 6 для пожизненно осужденных в Оренбургской области, которая также известна как «Черный дельфин».
Сергей Балдин родился в 1981 году, окончил Оренбургский государственный аграрный университет и Академию ФСИН России. С 2004 года служит в органах УИС.
Напомним, место руководителя УФСИН по Омской области стало вакантным в конце 2023 года после того как Констанин Книс вступил в команду губернатора региона Виталия Хоценко, а в феврале перешел на службу в администрацию города Омска в качестве заместителя мэра, директора департамента общественной безопасности.