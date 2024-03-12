Гумконвой из Башкирии под Донецком атаковали беспилотником

Председатель Госсобрания республики Константин Толкачев уточнил, что, по словам очевидцев, удар прицельно наносился в кабину, однако фура шла на большой скорости, оператор дрона промахнулся и, после детонации заряда, машину посекло осколками. Машина получила ряд повреждений и не могла продолжить движение. На помощь колонне из Башкирии прибыли российские военные, в том числе депутат Госсобрания Алексей Локотченко, который в январе отправился добровольцем в зону СВО. По его словам, груз для военных смогли уберечь и довезти до места назначения на другом транспорте.