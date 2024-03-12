Гумконвой из Башкирии под Донецком атаковали беспилотником

Нападению подвергся грузовой автомобиль, он получил технические повреждения, сообщил депутат Курултая Башкирии Фарит Гумеров, который сопровождал конвой.
«Я думаю, мы совместными усилиями фуру вытащим. У нас фура цела, просто необходимо отремонтировать систему и “воздушку”. И дальше мы своим ходом уже, думаю, вернемся в Уфу. Пострадавших нет, все живы-здоровы», — сообщил Гумеров.
Председатель Госсобрания республики Константин Толкачев уточнил, что, по словам очевидцев, удар прицельно наносился в кабину, однако фура шла на большой скорости, оператор дрона промахнулся и, после детонации заряда, машину посекло осколками. Машина получила ряд повреждений и не могла продолжить движение. На помощь колонне из Башкирии прибыли российские военные, в том числе депутат Госсобрания Алексей Локотченко, который в январе отправился добровольцем в зону СВО. По его словам, груз для военных смогли уберечь и довезти до места назначения на другом транспорте.
Напомним, «Башинформ» ранее писал о том, что по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова в зону проведения специальной военной операции прибыл 114-й гуманитарный конвой. 34 автомобиля, в том числе 20 фур, доставили военнослужащим все необходимое.