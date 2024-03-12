Губернатор Белгородской области поблагодарил руководство Татарстана за поддержку

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил руководство Татарстана и мэра Казани Ильсура Метшина за постоянную поддержку. Об этом он заявил на встрече с полпредом республики в России Равилем Ахметшиным.
Во время поездки татарстанской делегации в Белгород состоялась встреча с военнослужащими. Они передали им необходимый груз.
В области активно занимаются восстановлением жилья. В январе из Белгорода вывезли более двух тысяч детей на отдых в российские регионы. Из них около 200 ребят посетили Казань.