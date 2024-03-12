В дни выборов президента России в Татарстане разыграют три машины

В Татарстане во время президентских выборов будет проведена лотерея, в рамках которой будут разыграны три автомобиля Lada Vesta среди голосовавших. О данном мероприятии сообщил «Татар Информ».
Заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева рассказала, что розыгрыш автомобилей будет проведен на избирательных участках в три этапа. Первый победитель будет выбран случайным образом из числа избирателей, разместивших фотографии на странице сообщества «Татарстан алга» в социальной сети «ВКонтакте» 15 марта в 21:00.
Второй и третий владельцы авто также будут определены случайным образом 16 марта и 17 марта соответственно. Имя третьего счастливчика будет объявлено в прямом эфире канала «ТНВ» в 20:10 17 марта, в этот же вечер первым победителям будет вручены ключи от их призов.
Лейла Фазлеева напомнила, что после голосования на участке необходимо получить браслет «проголосовавшего», сфотографироваться с ним всей семьей около избирательного участка и разместить фото в группе сообщества «Татарстан алга» с хештегами #всейсемьейнавыборы и #ТатарстанАлга.