В дни выборов президента России в Татарстане разыграют три машины

Второй и третий владельцы авто также будут определены случайным образом 16 марта и 17 марта соответственно. Имя третьего счастливчика будет объявлено в прямом эфире канала «ТНВ» в 20:10 17 марта, в этот же вечер первым победителям будет вручены ключи от их призов.