Премьер Швеции заявил о готовности укрепить «авианосец» на Балтике

ЛОНДОН, 12 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон считает первоочередной задачей укрепление важнейшего острова в Балтийском море — Готланда, который нередко называют «огромным авианосцем».
Как заявил глава шведского правительства в интервью газете Financial Times (FT), укрепление обороны Готланда, который эксперты рассматривают в качестве стратегически важного пункта в Балтийском море, станет одним из первых вопросов в повестке дискуссий с партнерами по НАТО. «Это очевидная вещь, которую следует обсудить с нашими новыми союзниками по НАТО», — отметил Кристерссон. «Готланд всегда был важен», — добавил он.
Премьер признал, что у Швеции было лишь небольшое военное присутствие на острове и что другие лидеры стран — членов НАТО неоднократно называли это критической уязвимостью для альянса. Стокгольм в 2018 году вновь разместил военнослужащих на острове в составе одного полка, однако, как напоминает FT, в конце прошлого века там находились четыре полка с 25 тыс. военнослужащих.
Как заявил ранее изданию глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш, вступление «Швеции с Готландом в НАТО» меняет ситуацию. Это означает, как утверждал министр, что альянс вновь обретет «стратегический контроль над Балтийским морем».
Парламент Венгрии 26 февраля ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. Венгрия была последней страной НАТО после Турции, которая не ратифицировала протокол о вступлении Швеции в альянс. Хельсинки и Стокгольм получили официальное приглашение вступить в НАТО на саммите в Мадриде в июне 2022 года. 7 марта протокол о присоединении Швеции к НАТО официально вступил в силу, страна стала 32-м членом блока.