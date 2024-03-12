Премьер Швеции заявил о готовности укрепить «авианосец» на Балтике

Премьер признал, что у Швеции было лишь небольшое военное присутствие на острове и что другие лидеры стран — членов НАТО неоднократно называли это критической уязвимостью для альянса. Стокгольм в 2018 году вновь разместил военнослужащих на острове в составе одного полка, однако, как напоминает FT, в конце прошлого века там находились четыре полка с 25 тыс. военнослужащих.