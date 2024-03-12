В деле гражданина Южной Кореи, обвиняемого в шпионаже, появились новые данные

Иностранца родом из Республики Корея арестовали по подозрению в шпионаже: его подозревают в попытке узнать тайные сведения в одном из мессенджеров. В переписках он представлялся писателем и под этим предлогом выманивал информацию, подробности сообщат «Комсомольская правда — Владивосток».
Кореец успел получить нужные сведения, их он собирался передать иностранным спецслужбам, пишет ТАСС со ссылкой на источник. Какие конкретно данные планировалось передать — не уточняется.
Отметим, что задержанный является примерным семьянином и судимостей не имел, кроме того, до сих пор у него имеется бизнес во Владивостоке. Он является гендиректором ООО «Белый камень». Эта копания занимается туристической деятельностью.
Обвиняемый проживал в дальневосточной столице, в известной гостинице. Семья тем временем находилась на родине, — добавили в СМИ.
Ранее «КП» писала о задержании жителя Приморья, которого подозревали в госизмене.