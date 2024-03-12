Бывший мэр Анатолий Локоть сейчас находится в Новосибирске. Он пока не приступил к новой работе.
Об отставке градоначальника в конце 2023 года сообщил губернатор Андрей Травников. Глава региона указал, что Анатолию Локтю предложили другую должность, которая включает решение вопросов государственной важности.
25 января 2024 года политик досрочно прекратил полномочия. Так как в Новосибирске отменили прямые выборы мэра, в городе организуют конкурс по выбору руководителя.
Руководитель пресс-службы мэрии Глеб Черепанов рассказал НГС, что пока конкретики о работе бывшего мэра нет.
«Анатолий Евгеньевич сейчас в Новосибирске. О каких-то планах и перспективах говорить пока рано: как будет конкретика, тогда и расскажем», — уточнил он.
Сам Анатолий Локоть не отвечает по мобильному телефону.