Премьер-министр Казахстана раскритиковал систему управления отходами

«Для решения проблем необходимо вырабатывать соответствующие механизмы утилизации. Министерства и регионы затянули данную работу. Основная доля предприятий занимается только сбором вторсырья, его прессованием и реализацией за рубеж. Мало предприятий, которые перерабатывают отходы и производят конечную продукцию… Во всем мире переработка является выгодным бизнесом, и мы не должны отставать».