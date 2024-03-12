На донских рынках вчерашним мигрантам раздали 46 повесток в военкомат

Стражи порядка проверили рынки и производственные объекты, найдя 20 нарушений миграционного законодательства. По итогам рейда были составлены протоколы об административных нарушениях.
«В ходе проверки документов установлено отсутствие отметок о постановке на воинский учет у 46 граждан. Им вручены повестки о необходимости явки в военные комиссариаты», — пояснили в ведомстве.
Нашли и тех, кто использовал поддельные документы для нахождения в России — на таких нарушителей могут открыть уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».
По решению суда шестерых иностранцев выдворили за пределы страны, а ещё четырёх наказали штрафом.
Ранее стало известно, что повестки вручали мигрантам в одном из ростовских кафе.