На донских рынках вчерашним мигрантам раздали 46 повесток в военкомат

В Ростове-на-Дону и Аксайском районе Ростовской области подразделением по вопросам миграции МВД, оперативниками Управления ФСБ по региону и Росгвардией был проведён совместный рейд по незаконным мигрантам. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.