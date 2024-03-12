Трамп пообещал освободить участников штурма Капитолия в случае победы на выборах

6 января 2021 года сторонники Трампа, в то время еще президента США, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в ноябре 2020 года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку.